Comincia l’autunno e Moby gioca le sue carte nella speranza che la prossima stagione sia migliore dell’ultima. La compagnia “sposta” da Olbia allo scalo di Porto Torres le navi gemelle Wonder e Aki, le ammiraglie Moby più veloci, più spaziose, comode e confortevoli, che nei prossimi giorni verranno schierate nel collegamento con lo scalo di Genova. Prima in servizio nel porto gallurese, come un effetto domino, le navi utilizzate nelle rotte "strategiche" scaleranno verso quelle minori, e le più vecchie saranno tolte dal servizio.

Le più recenti Wonder e Aki sostituiranno le anziane Sharden e Athara, diventate spesso per i passeggeri causa di disagi per i ritardi accumulati e le corse saltate per il maltempo o per problemi tecnici. Lo scalo di Olbia ha visto l’avvio a giugno del servizio di Moby Fantasy, numero uno al Mondo insieme alla gemella Moby Legacy che approderà nelle prossime settimane nello scalo gallurese, per garantire il servizio sempre sulla tratta Livorno-Olbia. Le navi Wonder e Aki appartengono alla generazione dei fast-cruise ferry, progettate per il trasporto combinato di passeggeri e autoveicoli e uno standard di servizi elevato. A bordo sono infatti compresi due ristoranti, bar all'aperto, piscina, area giochi per bambini e videogame, negozio duty-free, solarium esterno e copertura wi-fi a bordo durante la traversata. Le sistemazioni prevedono 320 cabine e una sala poltrone da 191 posti, per una capacità complessiva di 2.200 passeggeri.

Elevata anche la capacità di trasporto veicoli, pari a 750 automobili o 1.972 metri lineari di carico rotabile disponibili su tre ponti. La velocità massima raggiungibile è pari a 27 nodi, il che rende il traghetto, al pari del gemello Moby Wonder, la nave più veloce attualmente in servizio per Moby Lines. E’ nel quartiere fieristico di Rimini, in programma dall’11 al 13 ottobre nel padiglione A3 stand 127, che le compagnie come Moby presenteranno ulteriori novità che riscriveranno lo stile di viaggio sul mare in Italia.

