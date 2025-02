L'amministrazione comunale di Ittiri, a conclusione di tutto il percorso partecipativo svolto insieme con i cittadini , gli operatori economici e sociali per stabilire e pianificare il futuro del Mercato civico, intende condividere con la comunità i risultati e le modalità con le quali si intende potenziare e rinnovare la struttura sotto gli aspetti strutturale, economico e sociale.

L'evento di presentazione si svolgerà giovedì 13 febbraio alle 18.30.

Il Mercato civico, che sorge in un punto di passaggio importante, la piazza di via 25 Luglio, ha ormai perso la sua funzione principale a causa della riduzione del numero di operatori e necessita di interventi strutturali e di ripristino, ma resta sempre nel cuore e nella memoria collettiva degli ittiresi.

Il percorso di condivisione delle idee si è svolto tramite momenti di ascolto e confronti diretti per esplorare possibili nuovi usi per la struttura.

L'incontro, aperto a tutti, sarà anche occasione per fare il punto sugli altri interventi previsti o in corso di realizzazione nel tessuto urbano e che sono in stretta relazione con la riqualificazione del mercato civico.

