In vista del prossimo periodo natalizio, l'amministrazione comunale di Stintino intende programmare l’allestimento dei Mercatini Natalizi nelle vie del centro storico. L’annuncio con un avviso pubblico esplorativo, un invito agli operatori a partecipare al “Mercatino di Natale Stintinese 2023-2024”. La chiamata è rivolta ad artigiani, ambulanti esercenti la somministrazione di cibo e bevande, aziende, commercianti al dettaglio e itineranti, hobbisti, ma anche antiquari, coltivatori diretti, associazioni e Onlus.

Il mercatino animerà le vie del centro storico dall’8 dicembre al 6 gennaio. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di adesione al Comune di Stintino, Area affari generali, compilando il modulo allegato all'avviso pubblico entro e non oltre il 10 novembre 2023, a mezzo pec.

Gli spazi disponibili saranno ripartiti in modo che le categorie di operatori siano adeguatamente rappresentate. Nel caso in cui le domande pervenute eccedano gli spazi disponibili, potrà essere concordata una rotazione negli stalli, secondo una graduatoria che terrà conto della rappresentatività delle tradizioni locali dell’attività esercitata e, in subordine, dell’ordine di arrivo delle domande.

