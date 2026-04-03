Pasqua in Sardegna per Matteo Salvini: in vacanza ad Alghero e tappa all'AsinaraIl leader della Lega nell’Isola con la compagna, in tenuta sportiva ha attraversato il percorso lungo i bastioni e non è passato inosservato
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Weekend in Sardegna per il ministro delle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Matteo Salvini, giunto questa mattina all’aeroporto di Alghero con la compagna Francesca Verdini per una breve vacanza sull’Isola.
Dopo la visita alla città catalana la tappa nell’isola Parco nazionale dell’Asinara, in programma domani, sabato 4 aprile, con permanenza anche nella domenica di Pasqua. La visita privata con passeggiata ad Alghero non è passata inosservata ai cittadini.
In tenuta sportiva ha attraversato il percorso lungo i bastioni per proseguire il tour nella splendida città catalana.
Domani lo attende la visita all’isola dell’Asinara, tra i meravigliosi paesaggi che offrono le cale e i borghi di Cala Reale Cala d’Oliva. Puntualmente scortato, il ministro farà visita alle ex strutture carcerarie interessate da interventi di riqualificazione e ristrutturazione, cantieri aperti di recente alcuni in fase di conclusione.
Trascorrerà una notte sull’isola parco prima di riprendere la sua vacanza in Gallura.