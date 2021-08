Vacanze terminate per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel pomeriggio rientrerà a Roma dopo dieci giorni ad Alghero, ospite nella villa di rappresentanza dell'aeronautica militare a Porto Conte. Relax e gite in barca per scoprire le meraviglie dell'Area marina protetta di Capo Caccia e Isola Piana si sono alternate a incontri con le istituzioni e sortite pubbliche. Sbarcato sabato 7 agosto all'aeroporto "Riviera del corallo", il presidente è stato accolto a Porto Conte dal prefetto di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro, e dal sindaco di Alghero, Mario Conoci. Il giorno dopo ha assistito alla messa officiata nella cattedrale di Santa Maria dal vescovo Mauro Maria Morfino. Mercoledì sera la visita alla Grotta di Nettuno, quindi la visita istituzionale al "Palinuro", la nave scuola per allievi sottufficiali della marina militare, giunta nella rada di Capo Caccia dopo essersi incrociata in mare aperto con la "Amerigo Vespucci", dove invece si formano gli allievi ufficiali.

Venerdì 13, a bordo di un elicottero, ha sorvolato le zone dell'Oristanese colpite dai gravissimi incendi di fine luglio

Sabato mattina Mattarella ha incontrato a Porta Terra, sede di rappresentanza del Comune di Alghero, il sindaco Conoci e alcuni dei principali attori istituzionali e culturali del territorio, coi quali ha parlato dei problemi e delle speranze di un'area che confida nell'imminente stagione di finanziamenti comunitari straordinari. Di pomeriggio la visita al compendio forestale delle Prigionette, gemma del Parco naturale regionale di Porto Conte.

La domenica di Ferragosto non è sfuggita la sua presenza a San Marco, parrocchia della borgata giuliana di Fertilia, dove è stato travolto dall'affetto e dal calore dei presenti, coi quali si è intrattenuto brevemente. Una curiosità: durante il settennato, Mattarella per le vacanze ha reso omaggio a tutte le armi. Mancava solo l'Aeronautica, ma ad Alghero ha completato il ciclo. (Unioneonline/v.l.)

