Otto fischi alla banda scanditi dal nostromo e il picchetto d'onore previsto per la più alta carica dello Stato hanno accolto, poco dopo le 11 di questa mattina, la visita ufficiale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palinuro, la nave scuola per allievi sottufficiali della Marina militare.

Sull'imbarcazione, che da ieri staziona nella Baia delle Ninfe, nelle acque dell'area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana antistanti il Parco naturale regionale di Porto Conte, è stata issata la bandiera presidenziale per accogliere a bordo il capo dello Stato, che oggi ha così temporaneamente interrotto le vacanze estive in una villa dell'aeronautica militare, a Porto Conte, per un impegno che ha tutti i crismi dell'ufficialità.

Ieri il presidente ha proseguito le proprie vacanze in compagnia dei familiari, coi quali ha visitato la Grotta di Nettuno. E sabato mattina è prevista la visita a Porta Terra, sede istituzionale del Comune, nel pomeriggio appuntamento al Parco naturale regionale di Porto Conte. Verosimilmente, il capo dello Stato tornerà in città anche domenica mattina per assistere alla celebrazione eucaristica.

