Applausi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’uscita dalla messa dominicale cui il Capo dello Stato ha assistito nella parrocchia di San Marco a Fertilia, Alghero, città che lo sta ospitando in queste vacanze agostane.

Dopo la funzione, prima del rientro verso la sua residenza, il presidente ha ricevuto il saluto di tantissime persone, compreso quello di Edda Sbisà, 92 anni, l'ultima esule istriana di Fertilia.

Un bagno di folla non programmato, in quanto la messa, officiata dal parroco don Filippo Dore, si è svolta in forma riservata e privata.

All’uscita, però, il Capo dello Stato non è passato inosservato, con una nuova manifestazione d’affetto da parte di residenti e turisti.

(Unioneonline/l.f.)

