Tre i concetti chiave di Ethno’s Festival in corso a Martis: metamorfosi, autenticita’, identità. il prossimo appuntamento del 16 novembre con inizio alle 21 porterà al centro polivalente Migaleddu, una produzione a firma di “Le Ragazze Terribili” con “Il Rito delle Pinturas a Bolu”, performance audiovisiva sulla fauna della Sardegna di e con Davide Toffolo e Francesco Medda Arrogalla in collaborazione con il festival Fino a Leggermi Matto. Tra paesaggi sonori e composizioni originali, Toffolo e Arrogalla hanno attraversato la Sardegna, studiato e registrato il mutevole mondo degli uccelli, particolare paesaggio sonoro che muta di pari passo con la moltitudine di habitat presenti nell’isola. Un lavoro suggestivo e conivolgente che conquisterà non fosse per altro che la sardità e le sue forme più belle, come la natura è dentro di noi. Essendo un rito diventa centrale il pubblico e il suo rapporto con il mondo animale, in particolare gli uccelli, che diventa protagonista insieme agli artisti sul palco. Davide Toffolo è un fumettista, cantautore e chitarrista italiano, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Le sue opere grafiche riguardano sia i fumetti che le animazioni. Le sue due attività, fumettista e musicista, non sono separate, ma continuamente integrate da performance di disegno e musica. Francesco Medda Arrogalla è un artista sonoro nato in Sardegna nel 1981.La sua ricerca è una miscela creativa e sofisticata di sonorità popolari sarde, tropicali e mediterranee che incontrano l’hip hop astratto e la musica contemporanea, il tutto elaborato attraverso il linguaggio del dub delle origini. L’anteprima dello spettacolo, sempre al Migaleddu alle 21, è affidata a Erre Push, che presenterà il suo libro “Fabula Birdi”(Round Robin Editrice 2022), una graphic novel che smaschera le politiche green in Sardegna, tema attualissimo che in qualche modo riecheggia anche in Anglona. Alle 16.30 al Museo Paleobotanico, la presentazione del libro di Eleonora Cattogno “Le avventure di Archeocosì” (Panoramika Editrice”) lettura animata di un racconto archeofantastico, seguita da un laboratorio per imparare i segreti delle domus de janas. Alle 18 00 , invece, presso la chiesa di Santa Croce, in via Carlo Alberto, verrà presentato da Laura Orecchioni il libro “ Guida Nuraghe majoi, Tempio Pausania” (Edito da Maxottantotto) di Adriano Arbau, Gian Piero Cannas, Simona Canu,Antonio Careddu, Manuela Muzzu e Giuliana Pittorru. Un progetto di Aipd Gallura, che coinvolge sei ragazzi con la sindrome di down in una guida davvero agevole per tutti, grandi e piccini, per conoscere da vicino la storia del nuraghe, la sua funzione nel territorio e la vita dei suoi abitanti.

