Marcello Simula è il nuovo segretario generale della Fisac-Cgil del Nord Sardegna. Il congresso tenutosi ieri a Sassari, su proposta delle segretarie generali delle Camere del Lavoro di Sassari e di Olbia, Francesca Nurra e Luisa Di Lorenzo, e di Laura Urgeghe, segretaria generale per la Sardegna della Fisac Cgil, l’assemblea generale della Fisac (credito, assicurazioni e riscossione), lo ha eletto come segretario generale, rappresentante per le province di Sassari e Olbia dei lavoratori degli istituti di credito, delle assicurazioni e del settore riscossione.

Il segretario, algherese, 39 anni, cassiere presso la filiale di Sassari di Banca Monte dei Paschi di Siena, già segretario generale Fisac per la provincia di Sassari, è componente del coordinamento nazionale Fisac Banca Mps e dirigente nazionale Fisac Cgil. Nel congresso sono state evidenziate le tante questioni aperte da affrontare nel settore: prima su tutte la scure occupazionale che sta inesorabilmente impoverendo il territorio del Nord Sardegna, con il settore del Credito che vede il numero di lavoratori in costante diminuzione, soprattutto alla luce degli imponenti e continui piani di fuoriuscite incentivate dei gruppi Bper – Banco di Sardegna, e Intesa San Paolo.

«Non possiamo limitarci a gestire le ricadute dei piani industriali dei big del credito sui posti di lavoro – ha sottolineato Simula – ma dobbiamo costruire una rete con tutti gli attori sociali per difendere i posti di lavoro e riportare gli azionisti di riferimento delle grandi banche ad assumersi le loro responsabilità verso l’occupazione in un territorio già povero come quello del Nord Sardegna». Un lavoro già avviato attraverso un primo sollecito alla Fondazione di Sardegna «perché ponga fine al disimpegno verso il territorio – ha chiuso Simula – tornando a difendere il lavoro di quel polo occupazionale del credito del Sassarese che per anni è stato un punto di riferimento a livello Regionale, Sardo e Nazionale».

