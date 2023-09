Mara, piccolo centro del Villanova, si appresta a festeggiare Nostra Signora di Bonu Ighinu. Un antico santuario, restaurato qualche anno fa e distante dal paese circa dieci chilometri, che è meta ogni anno di pellegrini che rinnovano la loro devozione per la Madonna.

Saranno due i giorni di festa. Sabato 16 settembre, alle 16.30, saranno recitati il Rosario e i Vespri Solenni. Seguirà lacelebrazione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. In contemporanea, nella Chiesa campestre, si concluderà il triduo. Alle 20, in piazza Antonio Mariani, è in programma uno spazio dedicato ai bambini con la presenza di giochi gonfiabili. Alle 22.30 ci sarà una serata musicale in compagnia dei Nuvolari e dei Zirichiltaggia.

Domenica 17 settembre, alle 13, nella colonia di Bonu Ighinu e al costo di 13 euro, sarà servito un pranzo a base di pecora. Alle 15, a Bonu Ighinu, spazio ai balli in compagnia della Antonio Tanca Band. Alla stessa ora nuovo spazio giochi per i bambini. Alle 18.30 andrà in scena l'ultimo appuntamento della festa, sempre a Bonu Ighinu, con i "BandHrr".

