Ripartono le attività dell'ufficio postale di via Dante a Mara, piccolo centro del Villanova. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” , l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Gli interventi hanno riguardato la completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi.

Rinconfigurata anche la linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

«Con l’ufficio postale di Mara – spiega Marcello Lepuri, direttore della filiale provinciale di Poste Italiane di Sassari – sale a sette il numero delle sedi, di cui tre nel Meilogu, in cui sono stati completati gli interventi nell’ambito di “Polis” in provincia. Questa iniziativa aziendale, oltre a ribadire la capillarità della presenza di Poste Italiane sul territorio, ha come obiettivo la possibilità di richiedere, presso gli sportelli degli uffici postali, molti servizi della Pubblica Amministrazione».

La sede di Mara è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

