Il comune di Mara, amministrato dal sindaco Paolo Chessa, ha ufficializzato il programma degli eventi natalizi. Si comincia il 19 dicembre, alle 17, con un laboratorio grafico pittorico di Natale in biblioteca: i bambini visiteranno gli anziani della comunità alloggio Piu Arru portando in dono i lavoretti creati da loro. Il 21 dicembre alle 17, nei locali della biblioteca, ci sarà "La fabbrica dei biscotti di Natale", un laboratorio per bambini organizzato dall'associazione culturale Andala Noa di Borutta in collaborazione con la ludoteca. Il 22 dicembre, alle 17.30, si resta in biblioteca per "Arriva la banda dei Babbi Natale": è prevista la consegna dei regali ai bambini da parte dell'amministrazione comunale seguita da un rinfresco.

Il 27 dicembre dalle 16, in piazza Berlinguer, sarà allestito "Il Villaggio di Babbo Natale". Il 30 dicembre a partire dalle 18, in via Piu Arru, andrà in scena "Isetende s'annu nou cun Gràssia", serata musicale con balli in piazza, canti sardi e divertimento organizzati dal gruppo folk Santu Giuanne Battista e dal coro Bonu Ighinu di Mara. In programma anche una cena a base di carne. Il 4 gennaio, alle 17, si ritorna in ludoteca per la "Festa della befana". L'ultimo appuntamento è in programma il 5 gennaio, alle 17, con "Arriva la Befana in biblioteca", con la consegna dei premi ai vincitori del concorso "La calza più bella".

Tira aria di Natale anche a Romana dove l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Lucia Catte ha organizzato una serie di appuntamenti.

Si parte il 20 dicembre alle 17, in piazza Chiesa, con il "Villaggio di Babbo Natale”, che sarà arricchito da giochi di animazione e regali per i bambini. Il 27 dicembre alle 18, nella chiesa parrocchiale della Madonna degli Angeli, si terrà il concerto dei "Joyful Soul e Tnt - The New Trio". Il 6 gennaio alle 16 spazio a "La Befana… non vien di notte", con animazione e giochi per bambini. Seguirà la castagnata e la grigliata di salsicce per tutti.

