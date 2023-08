Una facciata avvolta dal degrado e pezzi di intonaco che crollano. La caserma della Capitaneria di porto di Porto Torres è in condizioni fatiscenti ormai da oltre tre anni. A fronte di un finanziamento di circa 170mila euro, in parte utilizzati per un primo intervento tampone, si attende che venga bandita, da parte del Provveditorato Opere Pubbliche di Cagliari, la gara di appalto per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile che presenta evidenti e gravi segni di usura e degradamento.

A denunciare lo stato di grave criticità della struttura è il consigliere regionale della Lega, Ignazio Manca, che in data 9 agosto ha depositato una interrogazione consiliare a conoscenza del presidente della Regione, «affinché interloquisca con la Direzione Marittima di Olbia ed il Provveditorato di Cagliari per procedere, urgentemente, alla stesura ed alla pubblicazione del bando di gara per la completa ristrutturazione della caserma».

Gli agenti atmosferici hanno accelerato il processo di corrosione nei ferri di armatura causando una generale debilitazione delle strutture interne ed esterne. La Capitaneria di Porto Torres, offre servizi di tutela e controllo ai fini marittimi, con una vasta giurisdizione di circa 370 chilometri di coste ricomprese tra la totalità della Città Metropolitana di Sassari e parte della provincia gallurese.

«Oltre alla sicurezza stessa dell’edificio bisogna tener conto della sicurezza di tutti i circa 80 militari in organico alla caserma, - prosegue Manca - dei militari di altri corpi fruitori della mensa, di coloro che giornalmente si recano presso la Capitaneria per svolgere ed espletare le svariate pratiche amministrative legate al mondo nautico e diportistico.» L’attuale caserma costruita nel 1965 e consegnata il 30 aprile 1968, con decreto del Presidente della Repubblica si elevò da Ufficio Circondariale Marittimo a Capitaneria di porto. Il consigliere regionale sottolinea che «a fronte di tutti i lavori che interesseranno l’area portuale turritana, dal Cluster Port all’Antemurale di ponente, la ristrutturazione, già finanziata, della caserma della Capitaneria di porto di Porto Torres è doverosa, urgente ed imprescindibile dalle altre infrastrutture pubbliche».

© Riproduzione riservata