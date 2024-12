Il vento spazza via anche l’inaugurazione del grande albero di Natale di piazza Porta Terra. A causa delle avverse condizioni meteorologiche sulla Riviera del Corallo, infatti, la cerimonia di accensione prevista per la serata odierna (domenica), è riprogrammata per la giornata di martedì 10 dicembre, sempre alle ore 19.

“Rosso tondo”, questo il titolo dell’installazione artistica dell'edizione 2024, realizzata su progetto dell'artista algherese Tonino Serra col prezioso contributo dei professori e degli studenti del Liceo Artistico A. Costantino di Alghero.

Il maltempo ha creato diversi disagi in città e nell’agro. I barracelli insieme ai vigili del fuoco e al corpo forestale sono dovuti intervenire in diverse zone per la caduta di grossi rami sulle strade, tra Mugoni, Sa Segada e Santa Maria La Palma.

