La tempesta di vento e pioggia blocca i collegamenti tra la Sardegna e il resto della Penisola, con uno stop anche con la vicina Corsica.

Il mare in burrasca ha costretto il comandante della Moby Aki, partita da Genova per Porto Torres, a dirottare la nave su Olbia.

A seconda delle condizioni meteo marine anche oggi potrebbe esserci questo spostamento di rotta. Il maltempo per tutta la giornata di ieri e in previsione anche oggi e domenica, ha costretto le compagnie Grimaldi e Corsica Ferries ad annullare le corse.

In arrivo per oggi, la Grimaldi Cruise Roma è stata costretta a cancellare la corsa. Anche la Corsica Ferries, il cui arrivo nello scalo turritano era stato programmato per oggi ha annullato la corsa.

© Riproduzione riservata