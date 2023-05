Un violento acquazzone ha colpito, questo pomeriggio, Bonnanaro. Si segnalano alcune case e vie allagate. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Carta ha istituito il Centro Operativo Comunale per l'emergenza.

«Chiunque abbia la necessità di segnalare danni o situazioni a rischio è pregato di chiamare al numero del comune 079845003 o ai numeri 3397304132 e 3313653001 - si legge nella pagina Facebook istituzionale -. Si chiede di prestare la massima attenzione. Ci sarà a breve l'intervento della protezione civile e di personale qualificato individuato dalla sala operativa regionale».

Segnalati disagi anche a Borutta dove è esondato il rio Frida, che ha bloccato la strada provinciale 30. Il comune ha segnalato qualche casa allagata, danni alle coltivazioni. Dall’amministrazione comunale si sono attivati per portare i bambini a casa, quelli che erano rimasti bloccati nel pulmino.

Allagamenti per il maltempo registrati anche a Thiesi: in alcune case è entrato il fango e ha trascinato via delle macchine. Disagi a Siligo, dove sono state registrate case e cantine allagate. Allagata la Chiesa di Mesumundu e la campagna circostante. Esondati anche fiumi.

Disagi infine a Bessude: la strada allagata non consente il collegamento con Thiesi. Anche qui si registrano case allagate. Più tranquilla la situazione a Torralba.

