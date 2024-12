Cade il ramo di un grosso pino a ridosso delle palazzine popolari tra via Matteotti e via De Gasperi, e il presidente della commissione Ambiente Christian Mulas chiede che venga eseguita una ricognizione del verde per scongiurare situazioni di pericolo.

«Il ramo è caduto vicino ad una palazzina, in un tratto dove quotidianamente transitano bambini diretti al campetto di calcio. Fortunatamente, nessuno è stato colpito, ma l'incidente ha messo in luce l'urgenza di una manutenzione tempestiva degli spazi verdi urbani», dice Mulas.

«In particolare, si segnala una preoccupante situazione in via Sassari, dove gli alberi stanno raggiungendo altezze pericolose, superando anche le abitazioni circostanti. La situazione richiede un intervento urgente, prima che possano verificarsi ulteriori incidenti».

