L’Unione dei Comuni, nell’ambito delle misure per promuovere le Pari opportunità e rafforzamento del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia, denominati Cug, ha promosso un cartellone di eventi itineranti, nel mese di maggio, nei paesi che fanno parte del Coros e che sostengono politiche attive per il raggiungimento delle pari opportunità.

Il Cug, istituito nell’ente Coros nel 2021, si occupa di garantire parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua; favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative.

Il 6 maggio si terrà un corso di formazione rivolto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni sulla promozione alla genitorialità in modalità webinar: disposizioni e normative e contrattuali a tutela della genitorialità. Per iscriversi occorre consultare la pagina dedicata al corso sul sito dell’Unione del Coros.

L’8 maggio ritorna “Inverti”, il cortometraggio a cura di Janas Aps, diretto dalla regista nuorese PjGambioli, che coinvolge il pubblico su una riflessione profonda sul tema del lavoro al femminile. Si configura come un coinvolgente calendario itinerante di proiezioni e talk, miranti ad esplorare il profondo impatto del post-pandemia su diversi aspetti cruciali della vita quotidiana. Oltre alla prima tappa dell’8 maggio a Tissi, seguirà il 10 a Muros, il 17 a Usini e il 24 a Florinas. Si parlerà degli organismi di promozione delle politiche legate alle Pari Opportunità in un convegno a Ossi in programma il 17 maggio. Si discuterà con alcune delle figure di riferimento del panorama regionale e nazionale, del piano delle azioni positive messe a punto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ruolo dei Comitati Unici di Garanzia, delle norme messe in campo a tutela della parità di genere e di trattamento sui luoghi di lavoro e delle progettualità che coinvolgono cittadini, studenti, e tutte le categorie coinvolte. Restando in tema di parità di genere nelle scuole, verrà presentato a Ittiri il 27 maggio l’evento finale del “Progetto di educazione scolastica alla parità”, cosi come a Muros e a Olmedo rispettivamente il 30 maggio e il 5 giugno.

«Il raggiungimento della parità di genere e l’operatività dei Cugnelle Pubbliche amministrazioni – ribadisce il presidente dell’Unione Cristian Budroni - sono passi importanti di un processo che inizia a far vedere i suoi frutti. Ma è importante proseguire su questa linea di intervento e promuovere politiche attive, sia sul fronte prettamente amministrativo che su quello sociale, sollecitando progettualità rivolte alle giovani generazioni che hanno bisogno di confrontarsi, dialogare e comprendere l’importanza della parità».

