Ancora disagi in Sardegna causati dal maltempo. La tempesta di vento di maestrale ha messo in difficoltà i collegamenti marittimi tra la Sardegna e il resto della Penisola. In particolare nello scalo del Nord Ovest dove, questa mattina, era previsto l’arrivo della Moby Tommy.

La nave del gruppo Tirrenia Cin Moby, partita ieri sera da Genova, è stata dirottata questa mattina sul porto di Olbia. Le raffiche con punte fino a 80 chilometri orari hanno obbligato la compagnia a cambiare programma, per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi.

Le condizioni meteo avverse, con onde che raggiungono fino a quattro metri di altezza, hanno costretto la compagnia Grimaldi ad annullare le corse delle navi Cruise Roma e Cruise Barcellona provenienti da Civitavecchia e Barcellona, dirette a Porto Torres. Cancellata anche la corsa della Sardinia Corsica Ferries, proveniente dalla Corsica il cui arrivo era stato programmato nello scalo turritano.

Nel porto di Porto Torres è in arrivo il traghetto Grandi navi veloci, che approderà intorno alle 19. Il forte vento ha spezzato alcuni rami degli alberi sul Lungomare Balai, cedimenti che richiedono la messa in sicurezza. Nel Sassarese stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco a causa delle criticità segnalate in diversi centri per crolli di alberi e carreggiate da liberare.

