Azzerati i casi di coronavirus a Luras. Con la guarigione dei due cittadini che stavano ancora lottando contro il virus, il centro gallurese torna ad essere Covid-free. “Un augurio gioioso a loro – ha dichiarato il sindaco, Maria Giuseppina Careddu – a noi grande attenzione come sempre ma un segnale bello di ritorno alla normalità”.

Buone notizie anche dalla vicina Tempio Pausania, dove scendono a cinque le persone contagiate, mentre non ci sono cittadini in quarantena. “È un risultato davvero importante – ha sottolineato il sindaco, Giannetto Addis – , segno che i comportamenti responsabili e attenti, assieme all’intensa campagna vaccinale, stanno servendo a contrastare la diffusione del virus. Proprio per questo invito, per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare a rispettare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle mani”.

Anche Sorso potrebbe tornare presto Covid-free. In base all’ultima comunicazione del sindaco, Fabrizio Demelas, sono scesi da sei a uno i cittadini contagiati dal coronavirus. Una persona è in quarantena.

© Riproduzione riservata