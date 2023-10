Il 15 ottobre, la giornata si tinge di blu e rosa sul Lungomare di Stintino, con il Faro di Stintino illuminato per onorare un giorno particolarmente significativo: la Giornata mondiale per la consapevolezza del lutto perinatale.

Il BabyLoss Awareness Day non è solo un simbolo, ma una chiamata di attenzione. Il dolore di perdere un bambino in arrivo o appena nato è una sofferenza che non conosce pause, una cicatrice sul cuore di genitori che vivono ogni giorno con il ricordo di un amore interrotto.

«Questo giorno non è solo dedicato a loro - spiega l’amministrazione comunale stintinese - perché ogni alba e tramonto è un ricordo. È dedicato alla società, per far capire che questi eventi accadono, per mostrare alle famiglie che non sono sole, e per educare su come trattare questi traumi con empatia, rispetto e comprensione».

Per la sindaca Rita Vallebella «ogni luce, ogni sfumatura di blu e rosa sul nostro Faro oggi, rappresenta un pensiero, un abbraccio, una promessa di sostegno da parte della nostra comunità».

