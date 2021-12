Si accendono le luci del grande albero di Natale di Alghero realizzato con materiale riciclato. Nel giorno dell’Immacolata l’illuminazione a Porta Terra, con la musica dei Funky Jazz Orchestra di Berchidda, annuncia l’avvio degli eventi del “Cap d'Any”, un ricco cartellone di manifestazioni natalizie che animeranno la città per un mese intero.

Sarà l'orchestra stabile e itinerante composta da oltre 20 elementi tra clarinetti, trombettisti, flauti e sax, diretti dal maestro Antonio Meloni ad inaugurare l'accensione dell'albero per poi proseguire con una street parade nelle spettacolari vie del centro storico. Nuovi eventi che segnano la conclusione del programma di iniziative di successo PlaçAlguer studiato da amministrazione comunale e Fondazione Alghero, insieme ad altri enti e associazioni, che ha preso il via a metà novembre con la musica itinerante nel centro storico e le Sere al Mercato.

La festa inizia nelle strade del centro con la musica dei più grandi successi funk, jazz e Rhythm and Blues, abilmente suonati dai musicisti galluresi e logudoresi. Il concerto terminerà negli spazi del Mercato Ortofrutticolo dove si aggiungeranno altri elementi all'orchestra con il progetto stabile #theFunkySoulProject presentato per la prima volta in occasione di Time in Jazz 2021. La serata proseguirà alle 18.30 sempre all'interno del mercato con il “Brindisi rosa” a cura della delegata regionale Nadia De Santis dell’associazione nazionale “Vino Rosa Italiano”. Si potrà accedere al Mercato solo a seguito controllo del green pass. La valorizzazione e la mescita saranno a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero coadiuvati dai loro insegnanti.

© Riproduzione riservata