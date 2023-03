Si terrà sabato 11 marzo, a Nughedu San Nicolò, la “Passeggiata in Rosa”, organizzata dall’associazione Croce Ottagona con il patrocinio del Comune

La giornata sarà dedicata al progetto “Komen ITALIA”, per la lotta ai tumori al seno portata avanti in Sardegna con il Mater Olbia Hospital. La manifestazione, che sarà allietata dalle associazioni Tribides e Rundines, partirà alle 10 in piazza Marconi.

«I nostri soccorritori saranno presenti e disponibili per chiunque fosse interessato alla dimostrazione delle manovre di Primo Soccorso che caratterizzano una gran parte del nostro Servizio quotidiano», ha dichiarato il sindaco, Michele Carboni. «Ogni partecipante con un contributo di 10 euro riceverà la maglietta realizzata appositamente per l’iniziativa. L’intero ricavato verrà donato a favore del progetto», ha concluso il primo cittadino.

