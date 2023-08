Anche Borutta è tra i paesi sardi che lottano contro l'annosa piaga dello spopolamento. Una battaglia, questa, che il sindaco Silvano Arru conduce ormai da più di dieci anni, cioè da quando si è insediato nello scranno più ambito del piccolo centro del Meilogu, ma anche fino a quando è stato presidente dell'Unione dei Comuni del Meilogu. Per questo il comune da lui amministrato ha pubblicato una manifestazione d'interesse per l’assegnazione in conduzione dei locali ad uso commerciale situati in corso Trieste numero 35, con l'obiettivo di realizzare un un servizio bar-punto di ristoro.

Il contratto di locazione è di sei anni. Gli operatori economici interessati possono presentare la domanda entro il 15 settembre alle 13.

«La gestione è relativa ai suddetti locali per uso bar-servizi di ristoro e si estende quindi alle strutture murarie, impianti tecnologici, attrezzi e accessori in dotazione, di cui verrà redatto apposito inventario alla consegna dello stesso, da sottoscrivere tra le parti - si legge nell'avviso -. L’immobile viene assegnato a corpo, nello stato di fatto e diritto in cui attualmente si trova e non a misura, pertanto non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione del canone per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e nella indicazione delle superfici. La gestione dei locali non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la locazione è disposta, compatibile con la destinazione edilizia dell’immobile adibita a commerciale/esercizio di vicinato. Lo stato manutentivo dell’immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve. Al conduttore non è consentito eseguire alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali e alle loro destinazioni, ovvero agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del comune, comunicato in seguito a espressa deliberazione che approvi il progetto di esecuzione dell’opera, la quantificazione della spesa, le modalità e le corrispondenti operazioni contabili».

