Ha fatto tappa ad Alghero il piano “Contrastare la povertà sanitaria” promosso dalla Asl. Da questa mattina, la popolazione target individuata dalla Asl di Sassari, grazie alla collaborazione dei Servizi Sociali del Comune di Alghero e della Caritas, si è data appuntamento presso i locali di via degli Orti, per sottoporsi a visite gratuite di cardiologia, diabetologia, pneumologia, ginecologia. Sono circa 150 i cittadini che sono stati contattati e hanno risposto all’appello dell’azienda sanitaria.

L’intervento si rivolge alle persone in condizione di svantaggio socio-economico, in particolare a: cittadini iscritti al Servizio Sanitario nazionale in condizioni di indigenza, persone con basso livello di reddito e istruzione, senza reti relazionali di sostegno, senza fissa dimora, appartenenti alle comunità rom, sinti e camminanti.

Stamane erano presenti il direttore dei Servizi Socio Sanitari della Asl di Sassari, Annarosa Negri, e il sindaco della città di Alghero, Raimondo Cacciotto.





