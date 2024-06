Sei classi (3^ A, 1^ D, 2^ F, 2^ A, 2^ B e 1^ A) appartenenti alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Sorso protagonisti di “Inneschiamo il cambiamento” , iniziativa promossa da Legambiente e diretta a realizzare uno slogan per la campagna di prevenzione incendi 2024.

Quattro le azioni svolte, con l'attività a ricadere nel quadro dell’Azione B4 rivolta a bambini e ragazzi in età scolare attraverso la realizzazione di elaborati a tema.

Un progetto innovativo, condiviso e lungimirante proposto dal Ceas Stagno e Ginepreto di Platamona, iniziativa che si inserisce nei progetti di rete "Incendi e Cambiamenti climatici" realizzati nell'ambito della rete Infeas e finanziati da Regione Sardegna e Agenzia Forestas.

Gli studenti di Sorso hanno aderito con grande entusiasmo e massima disponibilità al progetto, e nel mese di novembre hanno partecipato alle attività proposte in classe e al contest per la “Creazione del tuo slogan per la prossima campagna di azioni di prevenzione agli incendi per la stagione 2024”.

Gli elaborati sono stati valutati da una commissione composta da rappresentanti di Legambiente, Forestas, Società Botanica Italiana sezione sarda e Comune di Sorso, secondo criteri atti a valutare creatività, originalità ed efficacia del messaggio. I risultati? Straordinari.

Così, nel corso di una presentazione appositamente organizzata nella sede CEAS, studentesse e studenti hanno presentato i loro lavori ai presenti, premiati poi dai membri della commissione valutatrice.

"Brucio d’Amore per la Natura” della 2^ F il lavoro che ha conquistato il primo premio. Per Michele Meloni, presidente del circolo Legambiente Sassari: «Sono occasioni di riflessione offerte a chi rappresenta il nostro futuro. Diamo ai nostri giovani gli strumenti per comprendere e risolvere, sperando che nel loro crescere e maturare maturi anche la consapevolezza legata al rispetto dell’ambiente. Visti i risultati, possiamo certamente essere fiduciosi».

