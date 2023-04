Una buona notizia per i tanti giovani e giovanissimi che con i loro skateboard amano fare evoluzioni nel percorso creato a Sassari nel quartiere di Carbonazzi: l'impianto di via La Malfa è illuminato e quindi l'accesso, sempre libero e gratuito, è garantito per tutte le 24 ore.

I lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione sono costati circa 20mila euro, di cui oltre la metà finanziati dal Comune di Sassari. Engie S.p.A., che gestisce l’impianto di illuminazione pubblica cittadina per l’Amministrazione, ha eseguito i lavori e ha scelto di collaborare per circa 8mila euro.

L’iniziativa è stata realizzata anche con il contributo del Centro Sportivo Italiano – Comitato Territoriale di Sassari, che ha donato al Comune 1.500 euro grazie alla raccolta fondi dei ragazzi che utilizzano l’impianto sportivo.

