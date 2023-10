«Alghero supera le aspettative anche quest'anno con la proposta di grandi eventi per il Capodanno!». Il direttivo di Fratelli d'Italia si congratula con l'Amministrazione algherese di centrodestra, e in particolare con il sindaco Mario Conoci, l’assessore alla Cultura e al Turismo, Alessandro Cocco e i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero.

«La programmazione tempestiva e la scelta oculata degli artisti per tutti i target, oltre alla scelta di allungare il Capodanno con una serata in più, di grande richiamo, garantirà un ottimo risultato in termini di promozione della città, con un evidente beneficio per le imprese, le famiglie e tutto il tessuto economico algherese». Per Sara Govoni, del CdA Fondazione Alghero, «un risultato straordinario, a dimostrazione che l’unione fa la forza».

Monica Pulina, capogruppo dei Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Turismo, ricorda che il Cap d’Any a l’Alguer al momento si presenta con tre date. «Il 29 dicembre con le esibizioni di Anna e Tedua, due artisti giovani e promettenti, il 30 con il format musicale "Voglio tornare negli anni '90"; il 31 infine con uno dei più amati musicisti italiani, Luciano Ligabue».

Marco Di Gangi, infine, coordinatore cittadino del partito della Meloni, ricorda che la formula del Capodanno in piazza «fu inaugurata qualche decennio fa proprio ad Alghero con l'assessore Antonio Costantino», una formula che ha fatto scuola «e oggi tante destinazioni sarde camminano nel solco di questa intuizione. Alghero però si dimostra anche stavolta in grado di interpretare in modo assolutamente intelligente questa tradizione, trasformandola e innovandola».

