In soli cinque giorni ben 608 firme a favore della legge "Pratobello 24". Nel Comune di Porto Torres si registra un afflusso giornaliero di oltre cento persone, in fila davanti agli uffici comunali elettorali per sottoscrivere il proprio consenso alla proposta di legge di iniziativa popolare per fermare l’assalto eolico.

Un’affluenza significativa già dalle prime ore di apertura, a partire dalle 9 con momenti di code per dire si alle disposizione normative urbanistiche, proposte dalla Regione Sardegna, relative all’insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra ed eolici terrestri. Il servizio ai cittadini al primo piano del Municipio, davanti alla piazza Umberto I, dove si osservano i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Nel Comune turritano le operazioni di raccolta firme proseguiranno fino al 16 settembre.

