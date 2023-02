I delfini, creature che hanno scelto il Golfo dell’Asinara come luogo ideale dove vivere. Capita spesso di incontrarli durante le attività di monitoraggio dei cetacei svolte dagli esperti del Crama, il Centro recupero animali marini dell’isola.

Lo dimostra uno studio svolto nell’area marina protetta dell’Asinara, all’interno del santuario dei cetacei Pelagos. «Incontri di vecchie conoscenze e cuccioli alla scoperta del mondo», osservano gli operatori del Crama.

Emozioni che si raccontano solo con le immagini suggestive immortalate durante i rilievi di studio. Un report che, solo nel 2022, ha fatto registrare una presenza di 46 esemplari della specie di “Tursiops truncatus”.

Gli esperti del centro di Cala Reale ne osservano le acrobazie e i giochi, studiano i loro movimenti, la composizione del gruppo e i suoni che emettono. In particolare le immagini, le foto raccolte in alcune mappe, una volta definite vengono inviate all’Ente parco nazionale dell’Asinara per testimoniare l’esito dei dati registrati nei loro studi.

