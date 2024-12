Addio alla obliteratrice e al suo caratteristico rumore di stampa sul biglietto. Dal 20 dicembre i mezzi dell’ATP di Sassari (l'azienda trasporti pubblici) introduce i biglietti elettronici. Vanno in pensione le tradizionali schede magnetiche con obliterazione meccanica a favore della convalida digitale.

Grazie al circuito elettronico integrato, i nuovi biglietti possono essere convalidati semplicemente avvicinandoli alle validatrici digitali, già installate su tutti i mezzi di trasporto pubblico di Sassari e Porto Torres. Una luce verde confermerà l’avvenuta convalida, mentre una luce rossa segnalerà se il biglietto è già stato utilizzato o non è più valido.

Per agevolare la transizione, l’ATP ha predisposto un periodo iniziale durante il quale entrambi i sistemi di convalida – elettronico e tradizionale – rimarranno operativi. In questo modo, i cittadini potranno continuare a utilizzare i vecchi biglietti cartacei in loro possesso senza difficoltà, ma non oltre fine febbraio 2025.

Anche l’aspetto grafico dei nuovi biglietti è stato rinnovato per migliorarne la riconoscibilità, distinguendo facilmente le diverse tipologie di ticket offerte dall'azienda. Inoltre, il tradizionale carnet di viaggi multipli verrà sostituito da un unico biglietto riutilizzabile fino all'esaurimento delle corse acquistate.

