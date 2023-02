A causa di infiltrazioni dal tetto della scuola d’infanzia “Asfodelo 2”, alcune classi sono state trasferite in altri plessi. Il Comune di Alghero interverrà già nelle prossime settimane per risolvere il disagio, non appena verrà individuata la ditta incaricata delle opere di restauro.

In bilancio sono stati reperiti 118mila euro per far partire i lavori. Interventi programmati anche nella scuola primaria “La Pedrera”. Si tratta della messa in sicurezza dell’edificio con fondi Pnrr: 535mila euro. L’opera nasce dall’esigenza di portare a compimento parte dei precedenti interventi di messa in sicurezza e adeguamento della struttura scolastica, realizzati nel periodo 2019-2020, cofinanziati dalla regione Sardegna nell’ambito del Programma Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - linea di finanziamento Asse II - annualità 2015/2017, i quali hanno riguardato la parziale sostituzione degli infissi esterni, il risanamento di parte delle facciate esterne, la creazione di bocche di lupo per l’aerazione del cavedio sottostante il fabbricato e l’adeguamento di parte degli impianti igienico sanitari.

La giunta di centrodestra ha approvato i progetti definitivi per entrambi gli istituti scolastici.

