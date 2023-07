Vent'anni dopo la realizzazione del Porto Marina di Stintino, il Comune ha cominciato i lavori di bitumazione della strada che collega il porto, segnando un importante passo avanti per l'intera comunità stintinese.

La strada che conduce al Porto Marina di Stintino ha rappresentato per lungo tempo una fonte di disagi per la mobilità, caratterizzata da buche e fossi che ne limitavano e disturbavano l'accessibilità. Questa situazione ha creato negli anni notevoli difficoltà nel transito, soprattutto considerando la sua posizione strategica per Stintino e come collegamento verso l'isola del Parco Nazionale dell'Asinara, producendo evidenti danni all'immagine dell'intero territorio comunale.

«Questi lavori di bitumazione rappresentano un traguardo molto importante per la nostra amministrazione – ha detto Rita Vallebella, la sindaca di Stintino - e per l'intera comunità. Dopo vent'anni di stato di degrado finalmente la strada per il Porto Marina di Stintino sarà decorosa e più sicura da percorrere. Questa iniziativa contribuirà a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e garantirà una migliore esperienza di viaggio per i turisti che desiderano visitare l'incantevole Parco Nazionale dell'Asinara».

