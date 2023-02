Visita oggi a Burgos dell'Assessore Regionale all'Ambiente, Marco Porcu.

All'incontro con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Leonardo Tilocca, era presente anche Il Capo di Gabinetto Emanuele Beccu.

«Durante l'incontro, in un clima di ascolto e collaborazione, abbiamo avuto modo di presentargli alcuni punti programmatici che la nostra amministrazione ha in serbo di realizzare - ha dichiarato il primo cittadino -. Una visita che riteniamo sia stata molto importante in previsione di un piano di sviluppo del nostro paese e per capire, soprattutto, quali azioni potrebbero essere realizzate in merito alla salvaguardia ed alla tutela del nostro patrimonio ambientale».



