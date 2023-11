La Asl di Sassari ha pubblicato una manifestazione d’interesse per l’assegnazione di un incarico provvisorio di Assistenza Primaria per l’ambito 1.3 Distretto di Sassari, per i comuni di Valledoria, Castelsardo, Bono e Illorai. La scadenza è fissata per il 21 novembre alle 12 per i primi due centri, mentre per gli altri il 24 novembre alla stessa ora.

«L’avviso è comunque senza scadenza - fanno sapere dall'Asl di Sassari -, decorso tale termine senza che siano pervenute domande, i Medici interessati potranno presentare domanda fino al conferimento dell’incarico provvisorio al primo avente diritto».

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite pec all’indirizzo: medconvenzionata.aslsassari@pec.aressardegna.it.

