La recente proposta di atto aziendale dell’Aou di Sassari prevede la soppressione del “codice rosa” ospedaliero, dedicato alle donne vittime di violenza e alla tutela della fragilità.

Decisione “incomprensibile, ingiustificabile e ingiusta” secondo Desirè Manca, che ricorda come il codice rosa sia un percorso per sostenere le donne, ma anche i minori, vittime di violenze e maltrattamenti.

“Questa decisione – tuona la consigliera regionale pentastellata - non tiene minimamente conto dell’escalation di violenza contro le donne che in Sardegna non si è mai arrestata: sono trascorsi appena sei giorni dall’omicidio di Capoterra, dove un uomo di 50 anni ha ucciso la compagna a coltellate, e ricordiamo tutti i terrificanti numeri del 2021 che contano una lunga serie di tragici delitti e un'impennata di denunce. Un vero massacro che deve essere combattuto”.

Lo smantellamento del codice rosa, prosegue, è un “sintomo del fallimento della sanità regionale, incapace di supportare e sostenere un progetto essenziale, che la mancanza di volontà politica ha scelto di far naufragare”.

La Sardegna è una tra le prime regioni d’Italia ad aver istituito questo percorso dedicato, ma “non ha mai lavorato affinché potesse realmente decollare”. Eppure “proteggere le donne vittime di violenza è un passo essenziale per combattere questo fenomeno che quotidianamente destabilizza la vita di tantissime persone”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata