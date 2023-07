La sindaca del Comune di Stintino, Rita Vallebella, ha deciso di emanare un’ordinanza a seguito dell’evento di lancio di palloncini verificatosi in un resort turistico del territorio. «Quest'azione ha comportato la dispersione di un grande numero di palloncini nell'ambiente circostante, - ha detto il primo cittadino - contravvenendo alle politiche di tutela ambientale che il Comune sta attivamente perseguendo».

L'ente, impegnato nella salvaguardia e nella promozione di un ambiente sano e sostenibile per i propri cittadini e visitatori, ritiene che il lancio indiscriminato di palloncini costituisca una pratica irresponsabile e dannosa per l'ecosistema locale. «I palloncini, una volta dispersi, possono rappresentare un pericolo per la fauna selvatica, - sottolinea Vallebella - in particolare per gli uccelli, le tartarughe e in generale i pesci che potrebbero ingerirli o rimanere intrappolati al loro interno».

A seguito di questo spiacevole episodio, il primo cittadino intende adottare misure concrete per prevenire simili comportamenti in futuro. Domani arriverà un'ordinanza che vieterà esplicitamente il lancio di palloncini in tutto il territorio comunale. Un provvedimento applicato con rigore che prevede sanzioni per coloro che violeranno tale divieto.

L'amministrazione comunale chiede inoltre che l'evento in questione sia attentamente valutato dalle autorità competenti e che siano adottate misure adeguate per minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente. «È fondamentale educare e sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti sull'importanza della tutela ambientale e sulle conseguenze dannose delle azioni irresponsabili».

