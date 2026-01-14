Il Liceo Scientifico e Linguistico di Castelsardo, plesso staccato dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti”, apre le proprie porte al territorio con un Open Day in programma venerdì 16 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie. Un appuntamento pensato per far conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto, i suoi spazi, i laboratori e, soprattutto, il progetto educativo che anima una scuola piccola nelle dimensioni, ma capace di guardare lontano. Nel corso del pomeriggio, i visitatori avranno la possibilità di incontrare docenti e studenti, assistere ad attività didattiche dimostrative e approfondire le caratteristiche dei due indirizzi di studio, scientifico e linguistico, che rappresentano un punto di riferimento formativo per il territorio. Due percorsi diversi ma complementari, accomunati da un’attenzione costante alla qualità dell’insegnamento, all’innovazione metodologica e alla crescita culturale e personale degli studenti. A rendere ancora più significativa la giornata sarà la presenza di un Planetario itinerante, ospitato nella palestra dell’Istituto in collaborazione con il Comune di Castelsardo e la Società Astronomica Turritana. Un’iniziativa di grande valore simbolico e didattico, che accompagnerà l’Open Day come un vero e proprio cammeo scientifico, capace di unire divulgazione, stupore e conoscenza. Attraverso un’esperienza immersiva dedicata all’astronomia, gli studenti potranno “viaggiare” nello spazio e avvicinarsi alle scienze in modo coinvolgente e innovativo. La presenza del Planetario si inserisce in un più ampio percorso di apertura della scuola al territorio e di dialogo con le istituzioni scolastiche del primo ciclo, rafforzando il legame tra orientamento, continuità educativa e valorizzazione delle eccellenze locali. Il Liceo di Castelsardo si conferma così una realtà dinamica e proiettata al futuro: una piccola scuola che sogna in grande, capace di offrire opportunità formative di qualità e di coltivare nei giovani la curiosità, il pensiero critico e il desiderio di esplorare il mondo, dalle lingue straniere fino alle stelle.

