È l’ultima “creatura” dell’artista nuorese Nicola Urru, una delle figure femminili più carismatiche dell’antico Egitto. Icona di bellezza e potere, appare scolpita sulla spiaggia di Platamona. Nefertiti è la nuova meravigliosa opera di sabbia realizzata sul litorale di Sorso, una immagine quasi divina, una sovrana nota per il suo fascino, dotata di indiscutibile intelletto e ingegno, qualità che la resero la donna più desiderabile al mondo.

La “Signora di tutte le Terre” fu la più importante delle spose di Ramesse II e per più di venti anni fu una delle figure preminenti della politica egizia.

Per molti appassionati delle opere di Urru la scultura di sabbia appare come «un incanto» e «un capolavoro capace di stupire», un’opera maestosa che impera sull’arenile e sembra proteggere i tanti amanti del mare che scelgono quel tratto di spiaggia per trascorrere una serata romantica. Il maestro ha patito caldo e umidità per portare a termine la scultura, l’ennesimo dono ben accolto dai tanti ammiratori e seguaci dell’artista.

