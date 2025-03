Migliaia di specie Velella velella hanno invaso la spiaggia La Pelosa di Stintino, trasformando lo splendido arenile in una caratteristica distesa blu.

Come ogni anno i venti di maestrale trasportano le piccole barchette di San Pietro simili alle meduse, specie planctonica appartenente alla classe degli idrozoi che forma colonie galleggianti piuttosto tipiche in questo periodo.

Il colore blu delle velelle fornisce loro una schermatura per la luce ultravioletta, mentre la cresta triangolare simile a una vela consente loro di muoversi sulla superficie dell’acqua sfruttando la spinta del vento.

Le mareggiate e la burrasca di vento dei giorni scorsi hanno creato qualche inconveniente sul litorale, ma nella giornata soleggiata di oggi, domenica 30 marzo, tanti curiosi hanno approfittato del bel tempo per osservare il tappeto azzurro, un fenomeno naturale che non comporta alcun pericolo per la salute umana.

L’effetto ottico sorprende, un’associazione di individui che, come accade nei coralli, uniti tra loro formano un unico corpo.

