La Pelosa, ritornano i siti fake sulle prenotazioni: ticket maggiorati da 3,50 a 30 euroSulla spiaggia, tra le più desiderate al mondo, in tanti tentano di lucrare con sistemi illeciti
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Non solo l’assalto dei turisti ma, puntualmente come in ogni stagione, la spiaggia La Pelosa di Stintino subisce anche quello dei siti fake sulle prenotazioni. I portali truffa sono di solito stranieri e si presentano con un sistema di prenotazione semplice, ma in realtà rivendono anche a quasi dieci volte il prezzo reale il ticket giornaliero stabilito dal Comune di Stintino.
Ben 30 euro invece di 3,5 euro la tariffa corretta che appare sul portale ufficiale spiaggialapelosa.it, gestito dalla cooperativa Vosma su incarico del Comune e indicato espressamente come “unico sito autorizzato alla vendita delle prenotazioni per La Pelosa” .
La prenotazione è obbligatoria dal 15 maggio al 15 ottobre, con un tetto massimo di 1.500 accessi giornalieri: 500 posti prenotabili con largo anticipo e 1.000 aprono solo 48 ore prima. Sulla spiaggia, tra le più desiderate al mondo, in tanti tentano di lucrare con sistemi illeciti, a fronte di una richiesta continua di accessi che si esauriscono nei primi due minuti dall'avvio delle prenotazioni. Per i primi 500 posti disponibili in anticipo lo splendido arenile fa registrare il tutto esaurito fino alla fine di agosto.