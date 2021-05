La spiaggia La Pelosa, un paradiso per occhi e anima a cui i turisti non vogliono rinunciare.

Per il lido simbolo del Comune di Stintino, a due giorni dall’attivazione del portale si registra un boom di prenotazioni concentrate nelle giornate da metà giugno a metà agosto.

Dal 28 maggio è disponibile online il sito per prenotare l'accesso alla spiaggia, un sistema gestito dalla cooperativa Vosma che si è aggiudicata la gestione dei servizi sullo splendido arenile del Nord Sardegna.

Ancora pochi numeri per i giorni dell’uno e due giugno, un timido avvio che fa prevedere qualche centinaio di presenze per il primo ponte al mare, ma per agosto, in piena estate, il sold out sembrerebbe scontato. Un ticket da 3.50 che si acquista con accesso al portale con tanto di biglietto inviato per posta elettronica.

“Addirittura abbiamo ricevuto prenotazioni per il 30 settembre – spiega Corrado Ughi, responsabile Vosma - numeri che riempiono a giorni alterni e con andamento altalenante, richieste sparse per tutta l’estate, condensate nel periodo tra il 15 giugno e 20 agosto. Una fase di alta stagione con circa 120 prenotazioni raccolte in appena due giorni che crescono di ora in ora”.

Nella spiaggia a numero chiuso con capienza massima giornaliera di 1.500 paganti “significa che per ogni nucleo familiare con due figli al seguito, - spiega Ughi - considerando che non pagano i bambini da 0 a 12 anni, alla Pelosa si potrebbero superare le 2mila presenze al giorno”.

