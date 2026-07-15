Un incontro carico di emozione, sorrisi e curiosità. I ragazzi dell’associazione “Il mio Amico Speciale” hanno conosciuto Linus e Nicola Savino, il celebre duo di conduttori di “Deejay Chiama Italia” su Radio Deejay, ad Alghero per i preparativi di “Beach Like a Deejay”.

A raccontare l’esperienza è la presidente dell’associazione, Doriana Caria. Durante l’incontro i ragazzi hanno illustrato le numerose attività portate avanti dall’associazione: dai progetti sportivi dedicati al surf, al basket, al rugby, al calcio e alla vela, fino ai laboratori realizzati con le scuole del territorio, alla musicoterapia e alle iniziative legate alla passione per la musica. Uno dei giovani partecipanti, grande appassionato di radio, ha avuto anche la possibilità di rivolgere una domanda ai due conduttori. «È stato un incontro autentico, gioioso ed emozionante, che ha regalato sorrisi e ricordi preziosi», sottolinea Doriana Caria, ringraziando Linus e Savino per la disponibilità e l’attenzione dedicate ai ragazzi nonostante i numerosi impegni. Un ringraziamento è stato rivolto anche al presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, alle assessore Maria Grazia Salaris e Ornella Piras e all’Amministrazione comunale, che hanno accolto la richiesta dell’associazione e reso possibile l’incontro.

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