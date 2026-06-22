La Festa del Gusto, l’evento internazionale che fa tappa nei diversi Paesi del mondo, arriva a Porto Torres e si ferma nella piazza Eroi dell’Onda, per animare tra cibo e divertimento uno degli spazi che si affacciano davanti al Golfo dell’Asinara. L’appuntamento è programmato per le date dal giovedì 25 a domenica 28 giugno, a partire dalle 18 e fino a tarda sera, quattro giornate di musica e spettacoli, dj set con artisti di calibro internazionale come Alexis Castor, ma anche un omaggio ai più piccoli e piccole con la partecipazione speciale delle Huntrix, un’esperienza che unisce gusto, emozione e condivisione. Una tappa importante del Tour Sardegna 2026, dove cibo, musica e culture diventano strumenti di incontro proprio sul mare.

Quattro giorni di spettacoli dal vivo con artisti provenienti da più Paesi: giovedì il protagonista sarà Alexis Castor da Cuba, sul palco con ritmi latini e balli di gruppo. Venerdì 26 giugno gli argentini Santi Cofré e Jonny F portano sul palco uno show ad alta energia ( Latin Dj set e animazione). In prima serata in programma anche uno speciale appuntamento per bambini con le Huntrix per unire famiglie e generazioni. Sabato 27 giugno seconda serata cubana con Alexis Castor e Quique Rodriguez Mentana, per una notte caliente sotto le stelle "La noche de Caribe" con musica dal vivo, animazione e balli.

Domenica 28 giugno il gran finale italiano con il DJ set show di Angelo Fraternali, direttamente dal Revivas. Il mare sarà il protagonista dell'evento con il piatto simbolo della tappa, la fregola ai frutti di mare, accompagnata da vini bianchi ghiacciati o rossi intensi. Porto Torres, diventa il punto di partenza di un viaggio che attraversa Italia, Europa, Giappone e Brasile, tra sapori, culture e storie che si incontrano. La Festa del gusto nel suo tour in Sardegna approda per la prima volta a Porto Torres.

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