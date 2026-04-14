La celebre soprano Mariella Devia a Sassari per una masterclass di alto perfezionamentoL'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale “Mus.Art” in collaborazione con l'ente lirico de Carolis
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Quando si pensa al soprano di coloratura uno dei nomi che balza subito in mente è quello di Mariella Devia. Un'artista che ha calcato i palcoscenici mondiali dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York, dallo Staatsoper di Vienna ai teatri giapponesi. La celebre cantante d'opera, vincitrice nel 2016 dell'International Opera Award, terrà a Sassari una Masterclass di Alto Perfezionamento in Canto Lirico. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale "MUS.ART" di Fonni con l’Ente Concerti "Marialisa De Carolis" di Sassari e si avvale del fondamentale sostegno e contributo del Comune di Sassari.
Dal 21 al 24 maggio i giovani artisti, sardi e anche provenienti da fuori dall'isola, avranno un'opportunità imperdibile per perfezionarsi nella cornice tecnica e raccolta del Ridotto del Teatro Comunale, un luogo deputato allo studio e alla rifinitura del dettaglio interpretativo. Mariella Devia e gli allievi saranno supportati al pianoforte dal maestro accompagnatore Fabio Spinsanti.
Il percorso formativo troverà la sua naturale e spettacolare conclusione domenica 24 maggio alle 18.30 sul palco del Teatro Civico di Sassari con il concerto conclusivo dei corsisti.