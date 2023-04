Un clamoroso “triplete” quello ottenuto alle finali nazionali disputate nel Teatro Orione di Roma: la Broadway Dance Studio ha vinto tre gare nella specialità del tip tap, con il trio Under 19, l'assolo Under 17 con Elisabetta Sportato e nell'Under 23 con un gruppo di ben 16 ballerine. Tutte oltre il punteggio di 70, indispensabile per superare la selezione. Prenderanno quindi parte alle finali mondiali della Dance World Cup che dal 30 giugno all'8 luglio vedrà in gara ballerine e ballerini di 43 nazioni dai 6 ai 23 anni. Si confronteranno in tutti i generi della danza: Ballet, Modern, Contemporary, Lyrical, Jazz, Tap, Song and Dance, Street/Hip Hop and National.

La scuola sassarese è gestita da Lori Warner, docente di formazione americana che si è stabilita in Sardegna ormai da trent'anni.

Questa la squadra che andrà ai Mondiali: Iside Sanna, Maya Giulia Tomiselli, Lisa Vargiu , Cinzia Fancellu-Cimatti, Elena Carta, Martina Carta, Alessandra Sportato, Aurora Zedda, Giorgia Fenu, Giorgia Meloni, Sofia Latorre, Viola Massaro, Gloria Gnozzi, Tiziana Nuvoli, Irma Pes, Elisabetta Sportato, Cecilia Mannu, Bianca Vargiu e Chiara Maccioni.

