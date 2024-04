La splendida basilica di San Gavino, monumento del Romanico a Porto Torres, riapre le sue porte ai visitatori. Come ogni anno, con il periodo della Pasqua la cooperativa Turris Bisleonis riprende il servizio di visite quotidiane alla chiesa millenaria e alla sua cripta seicentesca. La Basilica di origine medievale è la chiesa romanica più grande della Sardegna, caratterizzata dalla presenza di due absidi affrontate e dall'assenza della facciata. Nella sua cripta sono presenti statue del 1700 e del 1800 e sarcofagi romani. Ogni giorno, nel rispetto delle funzioni religiose, è possibile visitare la Basilica e la cripta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.45 scegliendo diverse modalità: visita in autonomia con materiale informativo in 5 lingue, audio guide con un piccolo contributo aggiuntivo al prezzo del biglietto o visita guidata.

I numeri censiti nella scorsa stagione confermano la grande attrazione e l’importanza storica del monumento. Nel 2023 si sono registrati in totale 13. 600 visitatori, 11600 paganti e 2000 gratuiti. Gli italiani e i francesi sono le nazionalità preponderanti, mentre si è registrato un netto calo degli spagnoli. Il numero dei visitatori si assesta su quello del 2022, soprattutto grazie all'interesse delle scolaresche sarde: infatti la cooperativa, che da vent'anni si occupa della valorizzazione della Basilica di San Gavino e delle Chiese di Balai, ha registrato un calo delle presenze turistiche di passaggio.

Un dato questo che rispecchia la flessione dei traffici commerciali registrata nel porto turritano durante la scorsa stagione e il calo degli approdi di navi da crociera nell'ultimo triennio, ma che è stato possibile contrastare grazie all'impegno lavorativo ed economico della Turris Bisleonis, che non ha mai smesso di pubblicizzare e valorizzare i siti culturali che gestisce dal 2004 grazie a una convenzione stipulata con l'arcidiocesi di Sassari, proprietaria dei monumenti. Le informazioni per le visite sono reperibili nel sito www.basilicasangavino.it. Per contattare la cooperativa è possibile chiamare o mandare un messaggio al 348 8996823 o alla mail bisleonis@gmail.com.

© Riproduzione riservata