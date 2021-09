Per poco più di 30 anni ha diretto la Banda Musicale della Brigata Sassari in tutte le occasioni: dalla sfilata commemorativa dell’80° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale in Vittorio Veneto all'omaggio a Papa Francesco sia nella sua visita a Cagliari del 22 settembre 2013, sia al Vaticano l'anno dopo. Oggi è andato in pensione il primo luogotenente Capo Musica Andrea Atzeni. Dopo 40 anni di servizio ha lasciato la divisa.

Momenti di commozione e di orgoglio quando davanti ai suoi musicanti, schierati sul piazzale Col del Rosso della Caserma Monfenera di Cagliari, sede del 151/mo Reggimento Fanteria “Sassari”, ha ricordato i primi passi della Banda Musicale, nata nel 1988 con impegno e grande passione. L'inno "Dimonios" è stato portato in giro in tutto il mondo, non solo nelle occasioni militari (Albania, Kosovo e Bosnia Erzegovina per citarne alcune) ma anche ad alcuni festival.

Tra i riconoscimenti civili, da ricordare il Premio Maria Carta del 2004 e il Premio Zenìas dell'Ittiri Folk Festa nel 2018.

Atzeni aveva iniziato la carriera nell’esercito nel 1981. Prima come percussionista nella Banda dell’Esercito, poi al 45/mo Battaglione Arborea di Macomer dove era di stanza la Banda musicale del Comando Militare Autonomo della Sardegna poi disciolta. Dopo il trasferimento alla Fanfara del primo reggimento corazzato di Teulada, nel 1988 la chiamata al 151/mo per “costruire” la Banda della ricostituenda Brigata Sassari, con prima assoluta per la Festa delle Forze Armate a novembre.

Atzeni è decorato di medaglia Mauriziana, Croce d’Oro di lungo comando ed è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

