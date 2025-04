L’Unione dei Comuni del Coros si prepara ad introdurre una grande novità per integrare e potenziare il ritiro della raccolta differenziata porta a porta e agevolare la gestione dei rifiuti domestici con nuove isole ecologiche intelligenti. Si tratta di raccoglitori modulari e compattanti che grazie ad un sistema a rotazione si attivano per ricevere le differenti tipologie di rifiuti secondo un calendario prestabilito. Un nuovo servizio, destinato al cento per cento alla popolazione residente nei Comuni di Florinas, Ossi, Cargeghe, Codrongianos, Ittiri, Muros, Olmedo, Uri, Putifigari, Tissi, Usini e Ploaghe. Le ecoisole intelligenti, chiamate anche cassonetti intelligenti, sono contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dotati di tecnologie avanzate per ottimizzare il processo di raccolta e gestione dei rifiuti. I contenitori sono spesso dotati di sensori per rilevare il livello di riempimento, pressa interna per comprimere i rifiuti e di un sistema di identificazione tramite card per controllare chi ha conferito i rifiuti.

