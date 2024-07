Ricco cartellone per L’Estate Turritana con eventi che animeranno la città di Porto Torres fino al mese di ottobre. Fondamentale per la predisposizione del programma delle manifestazioni, tutte patrocinate dal Comune, è stata la collaborazione delle associazioni, degli operatori e dei volontari impegnati nei vari settori culturali, sportivi e sociali cittadini che si adoperano nell’interesse della collettività. L’obiettivo è la promozione della cultura, delle tradizioni e del patrimonio storico-artistico locale in chiave turistica nonché lo sviluppo di reti sociali. Gli appuntamenti estivi, molti dei quali sono frutto di un rapporto di collaborazione e di sinergia con l'Ente Parco dell’Asinara, hanno preso il via con successo già dal mese di giugno. Tra questi le iniziative organizzate per scopi benefici dall’associazione Gianni Fresu “Un calcio al bullismo” e “Uniti per inseguire un sogno”, la manifestazione dedicata all’escursionismo condiviso della Consulta del Volontariato “Natura senza barriere”, le feste a tema promosse dal chiosco “Parallelo 40” nella spiaggia delle Acque Dolci, l’avvio dei laboratori di "Quartieri, oggi e domani" organizzati ogni mercoledì dall’Associazione Circolare nei diversi quartieri cittadini e la partenza della “Bibliospiaggia”, sempre ogni mercoledì, nella spiaggia dello Scogliolungo a cura della Biblioteca comunale. Nei primi giorni del mese di luglio importanti appuntamenti come la proiezione del cortometraggio "4 Luglio - La mia rinascita" che racconta la storia di Emanuele Derudas, hanno permesso di diffondere rilevanti messaggi di carattere sociale e di evidenziare, ancora una volta, l’impegno e l’attenzione della Consulta del Volontariato che ha curato l’evento nel promuovere attività di informazione, inclusione e integrazione. Con l’approvazione definitiva del calendario delle manifestazioni da parte della giunta comunale, l’Estate Turritana entra ancor più nel vivo con ulteriori appuntamenti tra musica, sport, spettacoli, presentazioni di libri, convegni e laboratori. Riflettori puntati sul tanto atteso ritorno del Carnevale estivo, in programma il 3 agosto, nell’anno del 50° anniversario della sua prima edizione. «Il successo degli appuntamenti legati alla Festha Manna e degli eventi di giugno – ha commentato l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco - ha posto le basi per un'estate ricca di stimoli a Porto Torres. Nei prossimi mesi, la nostra città proporrà numerosi eventi che evidenziano ancora una volta il prezioso contributo delle organizzazioni culturali, sportive e commerciali locali. Queste realtà si distinguono per la loro progettualità, il dinamismo e lo spirito di collaborazione, valori che hanno permesso a Porto Torres di tornare a essere una città viva e partecipata. Le energie creative della nostra comunità, unite alla volontà di mettersi al servizio del bene comune, sono per noi motivo di grande orgoglio».

